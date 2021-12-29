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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре сократился на 2.2%

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре сократился на 2.2% по сравнению с октябрьским значением, достигнув 122.4.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.

По сравнению с ноябрём 2020 года индекс снизился на 2.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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