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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2021 г.Индекс потребительского доверия в США в декабре...
сегодня 18:16

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос, превысив прогноз

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 115.8 пункта против 111.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 111.1 в сравнении с первоначально объявленным ноябрьским значением 109.5.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре повысился до 144.1 против 144.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий составил 96.9 против 90.2 в ноябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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