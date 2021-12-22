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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 17 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.67 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.85 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.3 млн барр.

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