Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 1.9% (расширенное сообщение)

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре выросли на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.46 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали ноябрьские продажи на уровне 6.55 млн домов.

По сравнению с ноябрём 2020 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 13.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 353.9 тыс. долл, повысившись на 13.9% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.11 млн доступных покупателям домов, сократившись на 9.8% по сравнению с октябрём и снизившись на 13.3% по сравнению с ноябрём 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.4 в октябре.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в ноябре в среднем составил 18 дней, как и в октябре, против 21 годом ранее. При этом 83% проданных в ноябре 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.