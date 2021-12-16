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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в декабре умеренно...
сегодня 17:54

Индекс Manufacturing PMI США в декабре умеренно снизился

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в декабре снизился, составив 57.8 пункта против 58.3 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 58.6.

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