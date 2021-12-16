Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.7% в октябре (пересмотрено с +1.6%).
Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.6%.
По сравнению с ноябрём 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 5.3%.
Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 76.8% против 76.5% в октябре (пересмотрено с 76.4%). Годом ранее - в ноябре 2020 года показатель составлял 73.3%.
В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.