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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2021 г.Объём промышленного производства в США в ноябре...
сегодня 17:19

Объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.5%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.7% в октябре (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с ноябрём 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 5.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 76.8% против 76.5% в октябре (пересмотрено с 76.4%). Годом ранее - в ноябре 2020 года показатель составлял 73.3%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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