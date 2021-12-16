Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.85 млн

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 декабря, выросло на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 206 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 196 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 188 тыс., пересмотрено со 184 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 16 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 203.75 тыс. (минимум с 15 ноября 1969 года, когда значение составило 202.75 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 декабря, сократилось на 154 тыс. и составило 1.845 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 1.999 млн с 1.992 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 66 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.963 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.731 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 ноября, увеличилось на 510.8 тыс. и составило 2.46 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 21.32 млн.