Курс доллара 73.8510   Курс евро 83.2375  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:41

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 3.6%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в ноябре выросло на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1712 тыс. в годовом исчислении против 1653 тыс. в октябре (пересмотрено с 1650 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1660 тыс.

По сравнению с ноябрём 2020 года число выданных разрешений увеличилось на 0.9%.

Другие новости

сегодня
17:03
ЕЦБ ощутимо повысил прогнозы по инфляции в еврозоне на 2021-2022 гг - Лагард
сегодня
16:51
ЕЦБ ОЩУТИМО ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОЗОНЕ: ДО 2,6% С 2,2% В 2021 ГОДУ И ДО 3,2% С 1,7% - В 2022 ГОДУ - ЛАГАРД
сегодня
16:50
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.85 млн
сегодня
16:45
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ БУДЕТ ГОТОВО УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ - ПУТИН
сегодня
16:41
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 3.6%
сегодня
16:38
Число закладок новых домов в США в ноябре выросло почти на 12%
сегодня
16:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в декабре резко снизился
сегодня
16:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 18 тыс.
сегодня
16:22
ЕЦБ сократит антикризисную программу покупки активов PEPP, но расширит бессрочную программу APP
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.