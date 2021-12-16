Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 3.6%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в ноябре выросло на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1712 тыс. в годовом исчислении против 1653 тыс. в октябре (пересмотрено с 1650 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1660 тыс.

По сравнению с ноябрём 2020 года число выданных разрешений увеличилось на 0.9%.