ЕЦБ сократит антикризисную программу покупки активов PEPP, но расширит бессрочную программу APP

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 16 декабря, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция "не достигнет 2% задолго до конца его прогнозного горизонта и останется на этом уровне в оставшуюся часть прогнозного горизонта". При этом ЕЦБ должен быть уверен в том, что "достигнутый прогресс в базовой инфляции устойчив в полной мере, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе". Кроме того, "в переходном периоде инфляция может умеренно превысить целевой показатель".

Вместе с тем Совет управляющих ЕЦБ полагает, что "прогресс в восстановлении экономики и достижении среднесрочного целевого показателя инфляции позволяет постепенно снижать темпы покупки активов в ближайшие кварталы". В I квартале 2022 года ЕЦБ планирует проводить закупку чистых активов в рамках антикризисной программы PEPP более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. ЕЦБ намерен завершить программу PEPP в конце марта 2022 года.

Вместе с тем горизонт реинвестиций для PEPP будет продлен по крайней мере, до конца 2024 года. Ранее предполагалось, что реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, будет производиться до конца 2023 года.

ЕЦБ предупредил, что "в напряженных условиях гибкость останется элементом денежно-кредитной политики", поэтому "в случае возобновления фрагментации рынка, связанной с пандемией, реинвестиции PEPP могут корректироваться в зависимости от времени, классов активов и юрисдикции в любое время". Впервые за время пандемического кризиса ЕЦБ выделил ценные бумаги одной из стран Евросоюза - Греции. Он пояснил, что корректировка реинвестиций в рамках программы PEPP может включать в себя покупку греческих правительственных облигаций, "выпущенных сверх пролонгации погашения". Это будет делаться для того, чтобы "избежать прерывания покупок в этой юрисдикции" и помочь Греции оправиться от последствий пандемии.

ЕЦБ также сообщил, что приобретение активов в рамках программы APP, запущенной задолго до пандемического кризиса с текущим объемом покупки 20 млрд евро в месяц, во II квартале 2022 года составит 40 млрд евро в месяц, а в III квартале 2022 года уменьшится до 30 млрд евро. Затем, "начиная с октября 2022 года, Совет управляющих будет поддерживать покупку чистых активов в рамках APP на ежемесячном уровне в размере 20 млрд евро до тех пор, пока это необходимо, чтобы усилить регулирующее влияние его политики". Эти покупки "прекратятся незадолго до того, как начнётся повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Реинвестирование по программе APP будет продолжаться "в течение длительного периода времени после даты, когда начнётся повышение ключевых ставок ЕЦБ, и, в любом случае, до тех пор, пока будет необходима поддержка благоприятных условий ликвидности и достаточной степени монетарной аккомодации".

Кроме того, Управляющий совет продолжит наблюдение за условиями финансирования банков и следить за тем, чтобы завершение операций долгосрочного рефинансирования TLTRO III "не препятствовало плавной трансмиссии денежно-кредитной политики". Как было объявлено ранее, ожидается, что "особые условия, применимые к TLTRO III, завершатся в июне 2022 года". Вместе с тем ЕЦБ намерен корректировать систему требований к банковским резервам для того, "чтобы политика отрицательных процентных ставок не ограничивала посреднические возможности банков в условиях значительной избыточной ликвидности".

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.