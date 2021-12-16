Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь, финал;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;
03:01 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:01 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo з декабрь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;
21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.