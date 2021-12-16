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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь, финал;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

03:01 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:01 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo з декабрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;

21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

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