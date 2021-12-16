Индексы PMI еврозоны в декабре увеличились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре сократился до 58.0% против 58.4% в ноябре (пересмотрено с 58.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.8%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре сократился до 53.3% против 55.9% месяцем ранее (пересмотрено с 56.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.2%.