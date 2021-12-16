Индексы PMI Франции в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре увеличился до 57.1% против 55.9% в ноябре (пересмотрено с 54.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре увеличился до 54.9% против 57.4% месяцем ранее (пересмотрено с 58.2). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.9%.