Индексы PMI Германии в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в декабре увеличился до 57.9% против 57.4% в ноябре (пересмотрено с 57.6%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 57.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре сократился до 48.4% против 52.7% месяцем ранее (пересмотрено с 53.4). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50.9%.