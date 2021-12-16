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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2021 г.Индексы PMI в Великобритании в декабре сократились
сегодня 12:37

Индексы PMI в Великобритании в декабре сократились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в декабре сократился до 57.6 против 58.1 месяцем ранее (пересмотрено с 58.2).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в декабре сократился до 53.2 против 58.5 месяцем ранее (пересмотрено с 58.6).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.1.

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