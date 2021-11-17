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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре выросло на 4%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в октябре выросло на 4.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1650 тыс. в годовом исчислении против 1586 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1589 тыс.)

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1630 тыс.

По сравнению с октябрём 2020 года число выданных разрешений увеличилось на 3.4%.

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