Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре выросло на 4%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в октябре выросло на 4.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1650 тыс. в годовом исчислении против 1586 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1589 тыс.)

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1630 тыс.

По сравнению с октябрём 2020 года число выданных разрешений увеличилось на 3.4%.