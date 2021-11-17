Курс доллара 72.8228   Курс евро 82.3553  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились 1.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.655 млн барр., запасы бензина сократились на 2.79 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.11 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.49 млн барр.

Другие новости

вчера
18:27
РОССИЯ И КИТАЙ ПРОРАБОТАЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ УГЛЯ В КНР И СОВМЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАШУЛАНСКОГО - НОВАК
вчера
18:05
Тельман Исмаилов должен отвечать по долгам компании "Руслайн 2000", подтвердила кассация
вчера
17:36
ПОЛИТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО - БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯ ФРГ
вчера
17:26
Экваториальная Гвинея: декабрьская встреча ОПЕК+ решит дальнейшую стратегию альянса
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:07
Эксперт рассказал, как смена привычек россиян в пандемию ускоряет инфляцию
вчера
16:48
Бизнес с начала ноября подал заявки в РФ на треть объема льготных кредитов по ФОТ 3.0
вчера
16:37
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре выросло на 4%
вчера
16:35
Число закладок новых домов в США в октябре сократилось на 0.7%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.