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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2021 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 1.4%

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.3% в августе (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 1.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в августе (пересмотрено с (-1.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре составил 1.23 в сравнении с 1.33 в сентябре 2020 года.

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