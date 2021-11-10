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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн барр.

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 ноября, вырос на 1.0 млн барр. и составил 435.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.6 млн барр. и составили 212.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.6 млн барр. и составили 124.5 млн барр. Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне 127.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 3.1 млн барр. и составили 609.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing не изменились и составили 26.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина сократились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.3 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.234 млн барр.

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