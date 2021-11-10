Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за октябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за октябрь;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: ВВП Великобритании за сентябрь;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь.