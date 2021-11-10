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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2021 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 5 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина сократились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.3 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.234 млн барр.

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