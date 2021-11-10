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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:57

Число повторных обращений по безработице в США выросло до 2.16 млн

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 ноября, сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 267 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 261 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 271 тыс., пересмотрено с 269 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 278 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 октября, выросло на 59 тыс. и составило 2.160 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 2.101 млн с 2.105 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 110.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.245 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 октября, сократилось на 107.1 тыс. и составило 2.57 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 21.71 млн.

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