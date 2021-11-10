Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0.9%, средняя зарплата снизилась на 0.5%

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.4% в сентябре.

По сравнению с октябрём 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 6.2% в сравнении с +5.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.2% в сентябре.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.6% после повышения на 4.0% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.2% в сентябре. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата сократилась на 1.2%.