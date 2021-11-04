Глава ФРС Джером Пауэлл: "Время для повышения ставок ещё не пришло" (ПОВТОР)

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 3 ноября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что летний всплеск заболеваемости COVID-19 стал сдерживающим фактором в восстановлении некоторых секторов промышленности и сферы услуг США. Замедление экономической активности в III квартале текущего года было сосредоточено преимущественно в пострадавших от пандемии сегментах экономики, в то время как разрывы в цепочках поставок ограничивают восстановление автомобильной промышленности.

По мнению членов ФРС, экономика приспособится к дисбалансу спроса и предложения, однако восстановление глобальных цепочек поставок - это фактор неопределенности, который "сложно предсказать". "Мы видим, что в некоторых секторах сбои в поставках исчезают, но в целом ситуация пока ухудшается", - сказал Пауэлл. Он надеется, что сбои в поставках будут устранены в 2022 году.

По словам главы ФРС, текущий уровень безработицы в 4.8% недооценивает слабость рынка труда в том, что касается нехватки рабочих рук в некоторых секторах. Он надеется, что в следующем году удастся достичь максимального уровня занятости, "это определенно в пределах реальных возможностей". Пауэлл сообщил, что пока нет свидетельств возникновения зарплатно-ценовой инфляционной спирали, но ФРС тщательно отслеживает эти данные и не ожидает "проблемного роста зарплат".

Пауэлл полагает, что главными причинами ускорения темпов роста инфляции стали сбои в цепочках поставок и "очень сильный" спрос. По его словам, инфляция оказалась выше, чем ожидалось, но регуляторы "готовы быть терпеливыми". "Если бы мы увидели признаки длительного превышения инфляцией наших целей, мы бы приняли меры", - сказал глава ФРС.

"Мы понимаем трудности, которые создает высокая инфляция для отдельных граждан и домохозяйств, особенно для людей, обладающих ограниченными возможностями для покрытия более высоких цен на товары первой необходимости, такие как продукты питания и транспорт", - сказал Пауэлл, добавив, что эта проблема решится по мере восстановления глобальных цепочек поставок. По его словам, смягчить инфляцию мог бы переход потребителей к расходам на покупку услуг вместо увеличения расходов на покупку товаров.

Пауэлл заявил, что, если экономика будет развиваться в соответствии с базовым сценарием ФРС, Комитет по операциям открытом рынке (FOMC) продолжит сокращение покупок активов на 15 млрд долларов в месяц. Таким образом, сворачивание программы количественного смягчения (QE) будет завершено в середине 2022 года.

В ходе сессии вопросов-ответов глава ФРС не захотел предоставлять репортерам больше деталей относительно того, при каких условиях темпы сворачивания QE могли бы измениться. В любом случае, ФРС не хочет "удивлять рынки" изменением стратегии сворачивания, сказал Пауэлл, добавив, что члены ФРС полагают, что время для повышения процентных ставок ещё не пришло.

Итоги заседания FOMC, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и начать сокращение программы QE на 15 млрд долларов в месяц - с текущих 120 млрд долларов до 105 млрд долларов позднее в ноябре и до 90 млрд долларов в декабре, в целом совпали с прогнозами аналитиков.

Пара EUR/USD к 23:00 мск повысилась к отметке 1.1608 от уровней в области 1.1590 за несколько минут до публикации итогов заседания FOMC. Фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite к закрытию регулярных торгов 3 ноября подорожали на 0.3, 0.65 и 1.04% соответственно.