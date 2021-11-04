Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за апрель;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;

15:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

15:00 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.