Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 3 ноября 2021 года.

Федеральная резервная система готова использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению своих целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Вслед за успехами в вакцинации и значительной поддержки со стороны [монетарной и бюджетной] политики индикаторы экономической активности и занятости продолжили укрепляться. Секторы, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии, продемонстрировали улучшения в последние месяцы, но увеличение числа случаев COVID-19 эти летом замедлило их восстановление. Инфляция повысилась, преимущественно отражая факторы, которые, как ожидается, будут временными. Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и восстановлением экономики, способствовал значительному росту цен в некоторых секторах. В целом финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры монетарной политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Траектория экономики в продолжает зависеть от поведения вируса. Как ожидается, прогресс в вакцинации и ослабление напряжённости с поставками окажут поддержку продолжающемуся росту экономической активности и занятости, а также будут способствовать снижению инфляции. Риски для экономических перспектив сохраняются.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Учитывая, что инфляция находится устойчиво ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция немного превышала 2%, но чтобы со временем она составила в среднем 2%, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались надежно закрепленными на уровне 2%. Комитет намерен сохранять аккомодационный настрой монетарной политики до момента достижения этих результатов. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25% и ожидает, что поддерживать этот целевой диапазон будет уместным до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих целям Комитета по максимальной занятости, инфляция повысится до 2% и в соответствии с намеченным курсом умеренно превысит 2% в течение некоторого времени. Учитывая значительный дальнейший прогресс, которого экономика достигла на пути к целям Комитета с прошлого декабря, Комитет решил начать сокращение ежемесячных темпов чистых покупок активов на 10 млрд долларов для казначейских облигаций и на 5 млрд долларов для обеспеченных ипотечными активами агентских ценных бумаг. Начиная с более поздней даты в этом в месяце, Комитет будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации на сумму по меньшей мере 70 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги на сумму по меньшей мере 35 млрд долларов в месяц. Начиная с декабря, Комитет будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации на сумму по меньшей мере 60 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги на сумму по меньшей мере 30 млрд долларов в месяц. Комитет полагает, что аналогичные темпы сокращения чистых покупок активов, вероятно, будут целесообразны каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет обусловлено изменениями в экономических перспективах. Происходящие в данный момент покупки ФРС и владение ценными бумагами продолжат обеспечивать бесперебойное функционирование рынка и обеспечивать благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая кредитные потоки, направляемые домохозяйствам и бизнесу.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Мэри Дэйли; Чарльз Эванс; Рэндал Куорлз; и Кристофер Уоллер.