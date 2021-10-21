Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре выросли на 7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре выросли на 7.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.29 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали сентябрьские продажи на уровне 6.1 млн домов.

По сравнению с сентябрём 2020 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 2.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 352.8 тыс. долл, повысившись на 13.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.27 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.8% по сравнению с августом и снизившись на 13.0% по сравнению с сентябрём 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.6 в августе и 2.7 в сентябре 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре, как и в августе, в среднем составил 17 дней (исторический минимум) в сравнении с 21 годом ранее. При этом 86% проданных в сентябре 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.