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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2021 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:06

Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.2%

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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