American Airlines получила прибыль

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила прибыли по итогам III квартала в размере 169 млн долл или 0.25 долл в расчете на одну акцию по сравнению с убытком в размере 2.4 млрд долл или 4.71 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.99 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 182.7% до 8.97 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.04 долл на акцию и доход 8.92 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.8%.