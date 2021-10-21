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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2021 г.American Airlines получила прибыль
сегодня 15:43

American Airlines получила прибыль

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила прибыли по итогам III квартала в размере 169 млн долл или 0.25 долл в расчете на одну акцию по сравнению с убытком в размере 2.4 млрд долл или 4.71 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.99 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 182.7% до 8.97 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.04 долл на акцию и доход 8.92 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.8%.

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