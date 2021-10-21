Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.48 млн

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 октября, сократилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 290 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 298 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 296 тыс., пересмотрено с 293 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 15.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 319.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 октября, сократилось на 122 тыс. и составило 2.481 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.603 млн с 2.593 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 84.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.656 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 октября, сократилось на 370 тыс. и составило 3.28 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 23.76 млн.