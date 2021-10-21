Квартальная прибыль AT&T выросла почти в два раза

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания AT&T сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала до 5.9 млрд долл или до 0.02 долл на акцию против 2.8 млрд долл или 0.39 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.87 долл на акцию по сравнению с 0.76 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка снизилась до 39.9 млрд долл по сравнению с 42.3 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль AT&T на уровне 0.78 долл на акцию и доходы в размере 40.6 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции AT&T подорожали на 1.1%.