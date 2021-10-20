Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре вырос на 3.1%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в сентябре вырос на 3.1% в годовом выражении после роста на 3.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.2%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в сентябре в годовом выражении вырос на 2.9% после повышения на 3.1% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3%.