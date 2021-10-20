Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 октября

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.