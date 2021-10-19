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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2021 г.Квартальная отчетность Travelers превзошла ожид...
сегодня 16:51

Квартальная отчетность Travelers превзошла ожидания аналитиков

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в III квартале 2021 года до 662 млн долл или до 2.62 долл на акцию против 827.0 млн долл или 3.23 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 2.6 долл на акцию.

Доходы выросли на 6% до 8.805 млрд долл с 8.275 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 1.83 долл на акцию и доходы в размере 8.167 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подорожали на 3.7%.

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