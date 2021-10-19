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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2021 г.Прибыль Johnson & Johnson увеличилась
сегодня 17:09

Прибыль Johnson & Johnson увеличилась

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 3.667 млрд долл или 1.37 долл на акцию в сравнении с 3.554 млрд долл или 1.33 долл на акцию за аналогичный период годом ранееё.

Скорректированная прибыль составила 2.6 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 23.338 млрд долл по сравнению с 21.082 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.35 долл на акцию и выручку в размере 23.642 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз на 2021 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 9.77 – 9.82 долл по сравнению с июльским прогнозом 9.6 – 9.7 долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1.6%.

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