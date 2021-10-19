Квартальная прибыль банка Bank of New York Mellon выросла

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Bank of New York Mellon сообщил об увеличении прибыли по итогам III квартала текущего года до 947.0 млн долл или до 1.04 долл на акцию против 937.0 млн долл или 0.98 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.76 долл на акцию.

Доходы банка увеличились на 4.9% до 4.04 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Bank of New York Mellon на уровне 1.01 долл на акцию и доходы в размере 3.95 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.