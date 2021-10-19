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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2021 г.Компания Halliburton сообщила о прибыли и росте...
сегодня 16:22

Компания Halliburton сообщила о прибыли и росте выручки

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о прибыли по результатам за III квартал текущего года в размере 236 млн долл или 0.26 долл на акцию по сравнению с убытком 17 млн долл или 0.02 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.28 долл и 0.11 долл за аналогичный период годом ранее.

Доходы Halliburton увеличились на 29.7% до 3.86 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.28 долл на акцию и доходы в размере 3.892 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.6%.

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