Компания Halliburton сообщила о прибыли и росте выручки

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о прибыли по результатам за III квартал текущего года в размере 236 млн долл или 0.26 долл на акцию по сравнению с убытком 17 млн долл или 0.02 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.28 долл и 0.11 долл за аналогичный период годом ранее.

Доходы Halliburton увеличились на 29.7% до 3.86 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.28 долл на акцию и доходы в размере 3.892 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.6%.