Курс доллара 71.1714   Курс евро 82.4592  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2021 г.Квартальная отчетность Philip Morris Internatio...
сегодня 16:07

Квартальная отчетность Philip Morris International превзошла ожидания аналитиков

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о росте прибыли в III квартале 2021 года на 6.5% до 3.46 млрд долл или 1.55 долл на акцию в сравнении 1.48 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 11.3% и составила 1.58 дол на акцию.

Выручка увеличилась на 9.1% до 8.12 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.56 долл на акцию и доходы в размере 7.94 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации отчетности акции Philip Morris выросли на 0.6%.

Другие новости

сегодня
16:22
Компания Halliburton сообщила о прибыли и росте выручки
сегодня
16:22
Туроператоры предлагают унифицировать ограничения по COVID-19 в регионах РФ
сегодня
16:19
Популярность поездок на общественном транспорте в РФ к 2035 г вырастет, на личном - упадет
сегодня
16:11
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 г
сегодня
16:07
Квартальная отчетность Philip Morris International превзошла ожидания аналитиков
сегодня
16:02
ЦБ ОЦЕНИВАЕТ ФАКТИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ КОМПАНИЙ РФ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА В $10,2 МЛРД - РЕГУЛЯТОР
сегодня
15:58
Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась
сегодня
15:40
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось на 7.7%
сегодня
15:38
Число закладок новых домов в США в сентябре сократилось на 1.6%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.