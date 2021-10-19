Квартальная отчетность Philip Morris International превзошла ожидания аналитиков

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о росте прибыли в III квартале 2021 года на 6.5% до 3.46 млрд долл или 1.55 долл на акцию в сравнении 1.48 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 11.3% и составила 1.58 дол на акцию.

Выручка увеличилась на 9.1% до 8.12 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.56 долл на акцию и доходы в размере 7.94 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации отчетности акции Philip Morris выросли на 0.6%.