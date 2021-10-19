Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось на 7.7%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре уменьшилось на 7.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1589 тыс. в годовом исчислении против 1721 тыс. в августе (пересмотрено с 1728 тыс.)

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1670 тыс.

По сравнению с сентябрём 2020 года число выданных разрешений не изменилось.