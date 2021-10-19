Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I финансового квартала 2021 г. до 4.112 млрд млрд долл или 1.61 долл на акцию в сравнении с 4.277 млрд долл или 1.63 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 20.338 млрд долл по сравнению с 19.318 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.59 долл на акцию и доходы 19.826 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 0.8%.