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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2021 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла...
сегодня 17:23

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла более 60%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 5.28 млрд долл или 14.93 долл на акцию по сравнению с 3.23 млрд долл или 8.98 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка выросла до 13.6 млрд долл по сравнению с 10.8 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 10.14 долл на акцию и выручку в размере 11.72 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 1.7%.

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