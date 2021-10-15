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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:07

Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.6%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7% после увеличения на 0.6% в июле (пересмотрено с +0.5%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.1% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в июле.

Соотношение запасов к продажам составило 1.26 в сравнении с 1.25 в июле и 1.35 в августе 2020 года.

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