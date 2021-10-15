Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 октября

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за II квартал;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;

05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за август;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за август;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август.