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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за август;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

19:20 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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