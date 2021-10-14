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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:04

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.1 млн барр.

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 октября, вырос на 6.1 млн барр. и составил 427.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.0 млн барр. и составили 223.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились, оставшись на уровне 129.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.8 млн барр. и составили 617.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.9 млн барр. и составили 33.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.21 млн барр., запасы бензина сократились на 4.58 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.28 млн барр.

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