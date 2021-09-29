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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.6 млн барр.

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 сентября, вырос на 4.6 млн барр. и составил 418.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.2 млн барр. и составили 221.8 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.4 млн барр. и составили 129.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.9 млн барр. и составили 618.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.2 млн барр. и составили 34.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.13 млн барр., запасы бензина повысились на 3.56 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.48 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.36 млн барр.

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