Курс доллара 72.7608   Курс евро 84.8755  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 сентября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за II квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за II квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за II квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за сентябрь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за сентябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за июль;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
19:40
ЗАПРЕТ УКРАИНЫ НА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ - ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО РФ РИА НОВОСТИ
вчера
19:03
РФ за 7 месяцев увеличила импорт пальмового масла на 10,5%, до 629 тыс тонн - Росстат
вчера
19:00
Доля убыточных организаций в РФ в январе-июле снизилась на 5,8 п.п., до 28,5% - Росстат
вчера
19:00
КУРЫ В РФ С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,12%, ГРЕЧКА НА 0,3%, САХАР НА 0,1%, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО - НА 0,08% - РОССТАТ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 сентября
вчера
18:01
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ЭКС-ЗАМГЛАВЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ МАРИНЕ РАКОВОЙ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ, НЕ ИЗБИРАЛАСЬ, ОНА НЕ ЗАДЕРЖАНА - ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
вчера
17:49
Сбербанк предполагает, что цены на жилье в РФ стабилизируются
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.6 млн барр.
вчера
17:33
Матвиенко: Роскомнадзор должен занять жесткую позицию в отношении YouTube из-за RТ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.