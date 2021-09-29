Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 сентября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за II квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за II квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за II квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за сентябрь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за сентябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за июль;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.