Курс доллара 72.7608   Курс евро 84.8755  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:15

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе вырос на 8.1%

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в августе вырос на 8.1% по сравнению с июльским значением, достигнув 119.5.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

По сравнению с августом 2020 года индекс снизился на 8.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в августе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
17:49
Сбербанк предполагает, что цены на жилье в РФ стабилизируются
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.6 млн барр.
вчера
17:33
Матвиенко: Роскомнадзор должен занять жесткую позицию в отношении YouTube из-за RТ
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:15
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе вырос на 8.1%
вчера
17:11
ОПЕК повысил оценку дефицита нефти в 2021 г до 1,1 млн б/с с 0,9 млн б/с - СМИ
вчера
17:02
МАТВИЕНКО О СИТУАЦИИ С RT: ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРОДУМАЮТ МЕРЫ, ЧТОБЫ ОБЯЗАТЬ ЗАРУБЕЖНЫЕ IT-КОМПАНИИ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ РФ
вчера
16:56
YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех применяемых вакцинах
вчера
16:48
ВЕНГРИЯ – СУВЕРЕННАЯ СТРАНА, САМА РЕШАЕТ, У КОГО ПОКУПАТЬ ГАЗ И КАКИМ ПУТЕМ ЕГО ПОЛУЧАТЬ, ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕР ОРБАН
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.