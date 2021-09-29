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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 24 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.5 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.13 млн барр., запасы бензина повысились на 3.56 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.48 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.36 млн барр.

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