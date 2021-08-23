Индексы PMI еврозоны в августе сократились

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в августе сократился до 61.5% против 62.8% в июле (пересмотрено с 62.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в августе сократился до 59.7% против 59.8% месяцем ранее (пересмотрено с 60.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 59.6%.