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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2021 г.Индексы PMI Франции в августе сократились
сегодня 10:19

Индексы PMI Франции в августе сократились

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в августе сократился до 57.3% против 58.0% в июле (пересмотрено с 58.1%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе сократился до 56.4% против 56.8% месяцем ранее (пересмотрено с 57.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 56.2%.

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